Roma, 2 nov (Adnkronos) - Con la semplificazione normativa "siamo a buon punto, anche se c'è ancora tanto, tanto lavoro da fare. Perché semplificare significa togliere passaggi inutili, evitare tempi lunghi, incertezze interpretative, complicazioni. Quindi bisogna tagliare e avere delle regole chiare, perché solo in questo modo si garantisce la certezza dei diritti. E quindi: meno procedure e regole più chiare. E questo, tra l'altro, è tutto a costo zero". lo ha detto la ministra per le Riforme e la semplificazione Elisabetta Casellati a Giornale Radio. "Pensiamo soltanto al fatto che la burocrazia costa alle imprese e alle famiglie 225 miliardi di euro l'anno: denari che potrebbero essere impiegati meglio.

Semplificazione: Casellati, 'riforma a costo zero al servizio del cittadino'