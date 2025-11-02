Selvaggia Lucarelli il dossier su Vagnoli Fonte e Sabene é una vendetta?

Ildifforme.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'inchiesta pubblicata da Selvaggia Lucarelli su Vagnoli, Sabene e Fonte è scoppiato il caos, oggi la giornalista ha parlato della loro reazione dopo ciò che è stato pubblicato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

selvaggia lucarelli il dossier su vagnoli fonte e sabene 233 una vendetta

© Ildifforme.it - Selvaggia Lucarelli, il dossier su Vagnoli, Fonte e Sabene é una vendetta?

Scopri altri approfondimenti

selvaggia lucarelli dossier vagnoliSelvaggia Lucarelli su Carlotta Vagnoli e le altre indagate: "Pianificavano la mia distruzione, cose violente" - Selvaggia Lucarelli parla delle “sorelle di chat” e replica alle accuse di Carlotta Vagnoli, raccontando la propria versione sui messaggi emersi ... Si legge su virgilio.it

Lucarelli-Vagnoli ai ferri corti, Selvaggia pubblica le chat. Insulti alla Murgia. «Social come vendette personali». L’attivista: «Reato di antipatia?» - In un lungo articolo Lucarelli ha messo nero su bianco alcuni dei messaggi che Vagnoli scambiava con Fonte e Sabene (tutte indagate per stalking) nel loro gruppo privato «Fascistelle». Lo riporta open.online

selvaggia lucarelli dossier vagnoliSelvaggia Lucarelli: «Carlotta Vagnoli e le altre indagate volevano distruggermi. E quelle chat rivelano chi sono davvero» - Lo slogan di Carlotta Vagnoli "radicalizzare, attaccare, accusare" è un pensiero fascista» ... Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Selvaggia Lucarelli Dossier Vagnoli