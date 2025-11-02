sella cento a scafati esame proibitivo al palamangano

Trasferta lunga e proibitiva per la Sella Cento, che affronta alle ore 18 al PalaMangano la Givova Scafati, squadra retrocessa dall’Lba che in estate ha allestito un roster di assoluto livello per cercare di risalire subito. L’avvio di stagione dei campani non è stato in linea con le aspettative della dirigenza, tanto che coach Crotti è stato esonerato dopo appena cinque giornate e al suo posto è stato promosso head coach il vice Mazzetti, anche il lungo Bortolin ha lasciato la Givova alcune settimane fa per accasarsi alla Juvi Cremona, battuta nel turno infrasettimanale dai biancorossi. Come tutte le squadre che vogliono arrivare fino in fondo, Scafati ha una rosa molto profonda, esperta e di qualità: la coppia di americani è composta dalla guardia Walker, 15 punti di media con un eccellente 60% da 3 punti(miglior percentuale di tutto il campionato) e da Terry Allen, lungo molto atletico e mobile che segna 12,3 punti a partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

