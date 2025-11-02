Sei felice? Allora hai meno rischi di morire lo dicono gli scienziati

Ok, può sembrare una notizia scritta da Jacques de La Palice, ma la riportiamo lo stesso: le persone più felici hanno carriere più soddisfacenti, relazioni più appaganti e vivono più a lungo. Ma ora i ricercatori hanno identificato con precisione quella che definiscono la soglia della felicità necessaria affinché l’intera popolazione di un paese possa beneficiare di specifici vantaggi per la salute. Secondo uno studio pubblicato il 20 ottobre sulla rivista Frontiers in Medicine, il livello di felicità di una nazione può influenzare il rischio di morte prematura dei suoi cittadini per malattie croniche come cancro, cardiopatie, diabete e patologie respiratorie. 🔗 Leggi su Cultweb.it

