Segna Pavlovic poi Maignan para un rigore | Milan-Roma 1-0

A San Siro gara vibrante, rossoneri secondi in classifica con l'Inter e i giallorossi. MILANO - Lo scontro diretto va al Milan: la Roma perde la vetta e torna a casa con dei rimpianti. Finisce 1-0 a San Siro ma è stata una partita ricchissima di occasioni quella tra i due allievi di Giovanni Galeone. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Segna Pavlovic, poi Maignan para un rigore: Milan-Roma 1-0

Contenuti che potrebbero interessarti

Alberto Gilardino accende la polemica dopo il 2-2 del suo Pisa a San Siro contro il Milan: nel mirino dell'allenatore nerazzurro i due gol segnati dalla squadra di Allegri. Sul primo, segnato da Leao, c'è Pavlovic in posizione di fuorigioco geografico, sul secon - facebook.com Vai su Facebook

Ieri, durante Open Var, Gianluca Rocchi aveva dichiarato che il gol di Pavlovic sarebbe stato l'ultimo concesso con posizione di fuorigioco nei pressi dell'area piccola (per altro Pavlovic non era nemmeno nell'area piccola ma più lontano). Arriva subito il primo - X Vai su X

Pagina 2 | Pagelle Atalanta-Milan: Maignan salva nel finale, Pasalic meglio di Modric. Gimenez, Leao, Allegri... - La squadra di Juric acciuffa il Diavolo con Lookman, tornato al gol dopo oltre cinque mesi ... Come scrive tuttosport.com

Pagelle Atalanta-Milan: Maignan salva nel finale, Pasalic meglio di Modric. Gimenez, Leao, Allegri... - La squadra di Juric acciuffa il Diavolo con Lookman, tornato al gol dopo oltre cinque mesi ... Si legge su tuttosport.com

Udinese-Milan, rientra Pavlovic ma sono ancora out Maignan e Leao. In attacco gioca Gimenez - Il Milan insegue la terza vittoria di fila in campionato dopo quelle ottenute contro Lecce e Bologna. Si legge su ilmessaggero.it