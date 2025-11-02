Segna Pavlovic poi Maignan para un rigore | Milan-Roma 1-0

2 nov 2025

A San Siro gara vibrante, rossoneri secondi in classifica con l'Inter e i giallorossi. MILANO - Lo scontro diretto va al Milan: la Roma perde la vetta e torna a casa con dei rimpianti. Finisce 1-0 a San Siro ma è stata una partita ricchissima di occasioni quella tra i due allievi di Giovanni Galeone. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

segna pavlovic poi maignan para un rigore milan roma 1 0

© Ilgiornaleditalia.it - Segna Pavlovic, poi Maignan para un rigore: Milan-Roma 1-0

