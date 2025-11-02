Sedici minuti in silenzio La Serbia si ferma per le vittime del crollo di Novi Sad In migliaia in piazza contro le politiche di Vucic – Il video
Decine di migliaia di persone in Serbia hanno commemorato le vittime del disastro ferroviario avvenuto lo scorso anno nella città settentrionale di Novi Sad. Migliaia di persone in tutto il paese sono rimaste ferme in silenzio per 16 minuti. Sedici come le vittime del crollo di una tettoia in cemento nella stazione. Una tragedia che ha scatenato le proteste guidate dai giovani che chiedevano un cambiamento politico. I manifestanti accusano il governo di corruzione e negligenza nei progetti infrastrutturali. Il braccio di ferro dopo la tragedia di Novi Sad: la richiesta di elezioni anticipate. Il presidente Aleksandar Vucic è stato criticato per le modalità in cui ha represso le proteste. 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
VIDEO | Un anno fa la tragedia di Novi Sad, migliaia di serbi in piazza. Sedici minuti di silenzio per le 16 vittime del crollo nella stazione. #ANSA https://www.ansa.it/sito/videogallery/short_video/2025/11/01/un-anno-fa-la-tragedia-di-novi-sad-migliaia-di-serbi-i - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO | Un anno fa la tragedia di Novi Sad, migliaia di serbi in piazza. Sedici minuti di silenzio per le 16 vittime del crollo nella stazione. #ANSA - X Vai su X
Sedici minuti in silenzio. La Serbia si ferma per le vittime del crollo di Novi Sad. In migliaia in piazza contro le politiche di Vucic – Il video - Il disastro ferroviario avvenuto lo scorso anno nella città settentrionale scatenò le proteste dei giovani nel paese. Lo riporta msn.com
Serbia, 16 minuti di silenzio per le 16 vittime di Novi Sad - (ANSA) – BELGRADO, 01 NOV – Decine di migliaia di persone a Novi Sad e in tutta la Serbia hanno reso omaggio oggi alle 16 vittime del crollo di un anno fa alla stazione ferroviaria della città settent ... Da msn.com
Serbia, un anno dal crollo alla stazione di Novi Sad: in migliaia alla commemorazione - Raduni e cerimonie commemorative anche in altre città europee ... Come scrive msn.com