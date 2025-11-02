Sedicenne ucciso con un colpo di pistola in un agguato fermate tre persone

(Adnkronos) – Un ragazzo di 16 anni è stato ucciso all'esterno di un bar. E' successo intorno alle 22.30 di ieri sera a Capizzi, in provincia di Messina. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Mistretta impegnati nella ricostruzione della dinamica. Secondo i primi accertamenti, un 20enne già noto alle forze di polizia, ha esploso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tragedia sulla statale 16 a Bari: giovane investito e ucciso mentre soccorreva un automobilista Un gesto di altruismo si è trasformato in tragedia sulla statale 16 a nord di Bari, nei pressi dei famigerati "curvoni" di Palese. Un giovane è sceso dalla propria auto - facebook.com Vai su Facebook

Sedicenne ucciso con colpi di pistola nel Messinese - Un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso ieri sera in via Roma a Capizzi (Messina). Secondo msn.com

Messina, sedicenne ucciso a colpi di pistola: fermate tre persone | A sparare un giovane di 20 anni che era col fratello di 18 anni e col padre - Un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso sabato sera in via Roma a Capizzi (Messina). Segnala msn.com

Capizzi, spara tra la folla e uccide un sedicenne: fermato ventenne con il padre e il fratello - E' in stato di fermo il 20enne che ieri sera a Capizzi nel Messinese ha ucciso un ragazzo di sedici anni davanti a un bar. Secondo rainews.it