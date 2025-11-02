Sedicenne ucciso a Capizzi fermate tre persone | Giuseppe ucciso per errore

ABBONATI A DAYITALIANEWS La sparatoria in via Roma. L’agenzia Ansa riporta delle indiscrezioni agghiaccianti: Giuseppe, non era l’obiettivo di chi ha sparato. La notizia dell’errore di persona è stata riportata anche da altri importanti quotidiani nazionali come il Corriere della Sera Il Messaggero e il Mattino. Un ragazzo di 16 anni, Giuseppe D.D., è stato ucciso a colpi di pistola nella serata di ieri a Capizzi, in provincia di Messina. L’episodio si è verificato in via Roma, davanti a un bar dove il giovane si trovava in compagnia di amici. Durante l’agguato, un altro ragazzo è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

