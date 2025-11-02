Sedicenne ferito con un colpo d' arma da fuoco | a sparare un uomo
Un ragazzo di 16 anni è stato ferito questa mattina da colpi d'arma da fuoco in via Scarfoglio, a Napoli. Secondo quanto hanno riferito alla polizia gli amici, all'uscita da un locale il giovane e i compagni sono stati avvicinati da un uomo a piedi che, hanno riferito, avrebbe sparato al 16enne. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
