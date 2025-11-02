Sede provvisoria del Marconi-Hack in via Re David | cambiano gli spazi per la sosta
Cambiano gli stalli per la sosta in via Re David, in corrispondenza dell'ex sede del Provveditorato, in procinto di diventare sede provvisoria per alcune classe del Marconi-Hack.In vista del trasferimento di 34 classi dell'istituto nell'immobile, la ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere. 🔗 Leggi su Baritoday.it
