Seconda sconfitta consecutiva per gli azzurri Tre rigori due tolti dal Var contro la Carrarese
Carrarese 0 Frosinone 2 CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri (63’ Bouah), Illanes (76’ Bozhanaj), Imperiale; Zanon, Arena (46’ Sekulov), Zuelli (84’ Accornero), Schiavi, Cicconi; Finotto (63’ Distefano), Abiuso. A disp. Fiorillo, Salamon, Oliana, Melegoni, Belloni, Rubino, Parlanti. All. Calabro. FROSINONE (4-3-3): Palmisani; A. Oyono, Calvani, J. Gelli (70’ Cittadini), Bracaglia; Koutsoupias (84’ J. Oyono), Calò, Kone (46’ Cichella); Ghedjemis, Raimondo (65’ Zilli), Kvernadze (70’ Corrado). A disp. Sherri, Pisseri, Grosso, Ndow, Raychev, Masciangelo, Vergani. All. Alvini. Arbitro: Marinelli di Tivoli; assistenti Laudato e Ceolin; quarto uomo Galipò; var Prontera; avar Cosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Sul #campo di Usmate matura la seconda #sconfitta per l’Edelweiss Albino nel #campionato di #basket femminile di #serieB di #Lombardia. La #squadra seriana perde (71-50) al termine di una #partita che è durata fino al secondo quarto, dopodiché le brianz - facebook.com Vai su Facebook
Il Giappone riesce nell’impresa di ribaltare il Brasile in amichevole: da 0-2 a 3-2, è la seconda sconfitta in verdeoro per Ancelotti - X Vai su X
Il Novara ospita la Virtus Verona: gli azzurri a caccia della seconda vittoria consecutiva - Cerca continuità il Novara nel secondo anticipo serale di venerdì al “Piola”, dopo aver rotto il ghiaccio con l’Arzignano con la prima vittoria stagionale, gli azzurri, in serie utile da tre gare, ... Lo riporta lavocedinovara.com
Primavera, Napoli-Roma 0-2: sesta sconfitta consecutiva in campionato per gli azzurrini - È un momento difficile per la Primavera del Napoli, che ha perso 0- ilmattino.it scrive
Juventus-Lazio: seconda sconfitta consecutiva per i bianconeri, Tudor in crisi - Lazio: seconda sconfitta consecutiva per i bianconeri, Tudor in crisi La Juventus incassa la seconda sconfitta consecutiva e sprofonda nell’ottavo posto ... Secondo tuttojuve.com