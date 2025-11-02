Seconda sconfitta consecutiva per gli azzurri Tre rigori due tolti dal Var contro la Carrarese

Carrarese 0 Frosinone 2 CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri (63’ Bouah), Illanes (76’ Bozhanaj), Imperiale; Zanon, Arena (46’ Sekulov), Zuelli (84’ Accornero), Schiavi, Cicconi; Finotto (63’ Distefano), Abiuso. A disp. Fiorillo, Salamon, Oliana, Melegoni, Belloni, Rubino, Parlanti. All. Calabro. FROSINONE (4-3-3): Palmisani; A. Oyono, Calvani, J. Gelli (70’ Cittadini), Bracaglia; Koutsoupias (84’ J. Oyono), Calò, Kone (46’ Cichella); Ghedjemis, Raimondo (65’ Zilli), Kvernadze (70’ Corrado). A disp. Sherri, Pisseri, Grosso, Ndow, Raychev, Masciangelo, Vergani. All. Alvini. Arbitro: Marinelli di Tivoli; assistenti Laudato e Ceolin; quarto uomo Galipò; var Prontera; avar Cosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

