A distanza di soli quattro giorni dall’esibizione di Coppa, il Serricciolo (eliminato) riparte questo pomeriggio, inizio ore 14,30 dall’ "Arcinaso" per affrontare i cugini della Gragnolese. Dunque, la settima giornata del campionato di Seconda categoria, per uno strano gioco del computer rimanda a distanza di 55 giorni la squadra di Nicola Grandetti in casa dei gialloblù che nella partita di Coppa Toscana hanno vinto per 2-0. Il tecnico del Serricciolo ha cercato di corazzare i suoi, esortandoli a giocare a livelli e toni agonistici che, se espressi al massimo sono di notevole rilevanza, per dirla in tutta franchezza corrispondenti ai 16 punti accumulati in queste prime sei gare che li vede in solitaria sul tetto più alto della classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seconda categoria, le partite. Big match tra Pontremoli e Massarosa. Trasferta rischiosa per il San Vitale