Il Cross della Valsugana ha aperto la stagione delle corse campestri ed è così iniziata la lunga marcia di avvicinamento agli Europei di Cross, previsti domenica 14 dicembre a Lagos (Portogallo). Sui pratoni di Levico Terme (in provincia di Trento) si è disputato l’evento organizzato dalla Gs Valsugana Trentino, nella memoria del compianto patron Mauro Andreatta. Sebastiano Parolini si era presentato all’appuntamento con grandi ambizioni dopo aver trionfato con la staffetta mista lo scorso anno nella rassegna continentale ed è riuscito a imporsi con il tempo di 23:27, al termine di un serrato duello con Abderrazak Gasmi, che ha chiuso con un secondo di distacco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sebastiano Parolini vince il Cross della Valsugana, lanciata la volata verso gli Europei