Seattle Sounders–Minnesota United | intensità al Lumen Field tra ritmo e dettagli sulle corsie
Sfida da playoff-vibes al Lumen Field: i Seattle Sounders puntano su organizzazione, ampiezza e riaggressione immediata; Minnesota United risponde con transizioni rapide, fisicità nei duelli e attacchi diretti alla profondità. Partita che promette strappi, seconde palle e massima cura sulle palle inattive. Chiavi del match. Pressione & prima uscita: Seattle costruisce basso per attirare la pressione e liberare gli half-spaces con rotazioni di terzini ed esterni; i Loons alternano blocco medio e pressione selettiva, cercando la verticalità immediata appena recuperano palla.. Corsie laterali: duelli cruciali tra i terzini di casa (Alex RoldanNouhou) e le ali ospiti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
Secondo alcune indiscrezioni Djidji potrebbe trasferirsi negli Stati Uniti in MLS. Negli scorsi mesi infatti si sono registrati interessamenti da parte di Seattle Sounders e Colorado Rapids. - X Vai su X