Se vuoi l' auto indietro dammi tremila euro ma la vittima denuncia e lo fa arrestare
Tenta un 'cavallo di ritorno', ma viene arrestato. Un uomo ha denunciato negli uffici della Squadra Mobile il furto della sua auto avvenuto la mattina di giovedì scorso a Nola e anche di aver ricevuto una richiesta di tremila euro per la restituzione. Agenti della Squadra Mobile e dei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Vuoi davvero conoscere un’auto? Provala. Il test drive fa la differenza! Da Auto Guerrini, concessionaria ufficiale Renault e Dacia, crediamo che non ci sia modo migliore per scegliere la macchina giusta se non quello di provarla su strada. Il test drive aut - facebook.com Vai su Facebook
Se vuoi indietro la tua auto dammi i soldi”. Fa il “cavallo di ritorno” ad un uomo di Montesano e finisce nei guai - L’indagato avrebbe notato un annuncio su un canale social dell’uomo valdianese, che denunciava il furto della sua auto, un’Alfa Romeo, avvenuto a Salerno ... Lo riporta ondanews.it