Se vuoi l' auto indietro dammi tremila euro ma la vittima denuncia e lo fa arrestare

Napolitoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tenta un 'cavallo di ritorno', ma viene arrestato. Un uomo ha denunciato negli uffici della Squadra Mobile il furto della sua auto avvenuto la mattina di giovedì scorso a Nola e anche di aver ricevuto una richiesta di tremila euro per la restituzione. Agenti della Squadra Mobile e dei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

vuoi auto indietro dammiSe vuoi indietro la tua auto dammi i soldi”. Fa il “cavallo di ritorno” ad un uomo di Montesano e finisce nei guai - L’indagato avrebbe notato un annuncio su un canale social dell’uomo valdianese, che denunciava il furto della sua auto, un’Alfa Romeo, avvenuto a Salerno ... Lo riporta ondanews.it

