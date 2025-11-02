Se Mamdani boicotta lo Stato d’Israele
Breve soggiorno negli Stati Uniti. Nelle conversazioni, nei notiziari, sui social, su tutte le labbra prevale un unico argomento: le elezioni municipali che, questo. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Se Mamdani boicotta lo Stato d’Israele - X Vai su X
ELEZIONI A NEW YORK, GLI EBREI PROGRESSISTI E ANTISIONISTI, SONO CON MAMDANI La storica campagna di Zohran Mamdani per la carica di Sindaco di New York segna un momento significativo per l'identità ebraica, poiché sempre più ebrei si sta - facebook.com Vai su Facebook