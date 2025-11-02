È iniziata la campagna d’autunno anti-Schlein. Segue la campagna d’estate, quella di primavera, quella d’inverno e così andando indietro. A promuoverla sono sempre i grandi media e un manipolo d’indomiti . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Se il Pd prendesse atto del suo fallimento