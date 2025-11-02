Se il Pd prendesse atto del suo fallimento
È iniziata la campagna d’autunno anti-Schlein. Segue la campagna d’estate, quella di primavera, quella d’inverno e così andando indietro. A promuoverla sono sempre i grandi media e un manipolo d’indomiti . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Altre letture consigliate
1985. A cura di Franca Rosti. Per la prima volta in rete. Foto di Mavi Cappa Dava. • Come compositore sperimentavo la musica nelle sue strutture discorsive ed essa costituiva quindi un fatto prevalentemente intel - facebook.com Vai su Facebook
Roma, strappati i poster della mostra su Enrico Berlinguer a Ponte Milvio. Pd: «Atto ignobile e vigliacco» - «Nella notte sono stati strappati alla sezione Ponte Milvio i poster della mostra fotografica su Berlinguer. Scrive roma.corriere.it
Pd, rabbia post “voto Contrario”: «Un atto politicamente grave» - «Mi sono sentita con la segreteria cittadina e con quella provinciale. Si legge su quotidianodipuglia.it
Pd a Roma 'strappati poster Berlinguer, atto ignobile' - I manifesti della mostra dedicata ad Enrico Berlinguer, allestita nella sezione del Pd di Ponte Milvio, sono stati strappati nella notte. ansa.it scrive