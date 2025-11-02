Il telefono vibra, arriva un messaggio. Mittente: un centro di assistenza fiscale. Il testo è asciutto, professionale, ma l’urgenza trapela da ogni parola. “ È pregato di contattare con urgenza i nostri uffici Caaf Centro Assistenza Informativa al numero 899 021263 oppure 89342258 per comunicazioni che la riguardano “. La prima reazione è quella di tutti: cosa ho sbagliato nella dichiarazione dei redditi. Il dito si avvicina al display, pronto a comporre il numero. Ed è esattamente quello che i truffatori stanno aspettando. Nelle ultime settimane, da Arezzo all’Agrigentino, passando per tutta la Lombardia, migliaia di italiani stanno ricevendo messaggi quasi identici. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Se chiami questi numeri il tuo credito sparisce, l’allarme dei Caf in tutta Italia: ecco come proteggerti