Scuole in campo con la Protezione civile tra eventi comunicazioni radio e giochi

Ormai da diversi anni il mese di ottobre, legandosi alla Giornata internazionale per la riduzione del rischio di disastri naturali, è un periodo denso di eventi per il Servizio Protezione Civile e l'Unione di volontariato di Protezione Civile della Repubblica di San Marino. Quest'anno in particolare ha visto la convergenza di un'esercitazione sul rischio sismico 'Eve Montefeltro-2025' con la campagna Scuole in campo anch'io sono la Protezione Civile. "Una campagna quest'ultima che ci vede protagonisti – dicono dalla Protezione Civile del Titano – ormai da tre anni al fianco dei Gruppi comunali di Protezione Civile dell'Alto Montefeltro che hanno dato il via al progetto nel 2019.

