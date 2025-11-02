Scuole degrado e muffa | Una giunta inefficiente

Aule umide, caldaie mancanti e fondi Pnrr persi. Forza Italia attacca la giunta Giglioli mentre cresce la rabbia dei genitori di Ponte a Egola e San Donato. "Tra muri scrostati, muffa e infiltrazioni, le scuole di Ponte a Egola e San Donato raccontano una realtà che non si può più nascondere – si legge in una nota del gruppo azzurro –. Ambienti freddi, umidi, arredi deteriorati e spazi insicuri: così si presentano ogni giorno le aule dove centinaia di bambini studiano, imparano e, troppo spesso, resistono". "Il malcontento si estende anche al tema dei finanziamenti Pnrr: il Comune avrebbe già perso oltre 1,5 milioni di euro per il nuovo asilo nido di San Miniato Basso, mentre altri contributi – scrive Forza Italia – come quello destinato alla scuola di Ponte a Elsa sarebbero a rischio restituzione per ritardi nei lavori, da completare entro giugno 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

