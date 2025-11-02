Scuola ‘La Filastrocca’ Sono conclusi i lavori

Si sono conclusi i lavori della nuova sede della scuola dell'infanzia 'La Filastrocca' a Lugo. A darne comunicazione è la sindaca, Elena Zannoni, che auspica di poter avere le aule a posto per il ritorno a scuola dopo le vacanze natalizie. "Abbiamo già ordinato gli arredi che andranno a completare l'ambiente per accogliere al meglio i bambini – ha comunicato –. Speriamo che possano arrivare in tempo per poterli sistemare prima della fine dell'anno, in maniera da avere i bambini nella nuova scuola a gennaio". Il nuovo edificio sorge nella zona Nord di Lugo, in via Bertazzoli, e consentirà di delocalizzare l'attuale materna Filastrocca, situata in viale degli Orsini, ponendo le basi per l'aggregazione dello stesso edificio al polo liceale di Lugo.

