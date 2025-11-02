Scuola Don Milani da lunedì 3 novembre via alla demolizione
Inizieranno lunedì 3 novembre 2025 i lavori di demolizione della scuola Don Milani di Turri Alta, fase propedeutica alla realizzazione di una nuova struttura polifunzionale al servizio dell'intera frazione di Turri e dei comuni limitrofi. La nuova Don Milani sarà un edificio completamente. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Qualche scatto mostruoso del gruppo del martedì pomeriggio “Broadway” alla Scuola Milani! Tanto entusiasmo, sorrisi e voglia di divertirsi sulle note di Thriller! Un grazie speciale al maestro Giuseppe di "Harmony Dance" e alla maestra Elena per l’en - facebook.com Vai su Facebook
Scuola Don Milani, da lunedì 3 novembre via alla demolizione - La nuova Don Milani sarà un edificio completamente rinnovato che, su prescrizione della Soprintendenza, manterrà inalterata la forma della facciata storica originale ... Da padovaoggi.it
Scuola Don Milani, via ai lavori di riqualificazione da 3,5 milioni: tutti gli interventi per rimettere a nuovo la primaria - Riqualificazione della scuola primaria Don Milani della frazione di Turri, si parte. Scrive ilgazzettino.it
Scuole Don Milani. Prima campanella senza la palestra: "Pronta a fine mese" - I lavori alla palestra delle scuole Don Milani di Spedalino sono stati più volte al centro d’interrogazioni in consiglio comunale da parte delle opposizioni, per il ritardo nel portare a termine ... Si legge su lanazione.it