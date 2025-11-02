Scritte a sfondo satanico nel cimitero di Giuliano Teatino | è caccia al responsabili FOTO
Risveglio amaro all'indomani della notte del 31 ottobre a Giuliano Teatino dove scritte a sfondo satanico hanno deturpato il muro di cinta del cimitero e una bestemmia è apparsa sulla facciata laterale della chiesa di Santa Maria dell'Assunta. Un atto che ha suscitato l'indignazione della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
