Scritte a sfondo satanico nel cimitero di Giuliano Teatino | è caccia al responsabili FOTO

Chietitoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Risveglio amaro all'indomani della notte del 31 ottobre a Giuliano Teatino dove scritte a sfondo satanico hanno deturpato il muro di cinta del cimitero e una bestemmia è apparsa sulla facciata laterale della chiesa di Santa Maria dell'Assunta. Un atto che ha suscitato l'indignazione della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Pistoia, minacce di morte scritte al cimitero contro il consigliere comunale del Pd Paolo Tosi - Il consigliere comunale del Partito Democratico di Pistoia, Paolo Tosi, ha denunciato un atto vandalico alla Digos della Questura: scritte minacciose («Tosi Paolo morte + Pd m... corrierefiorentino.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Scritte Sfondo Satanico Cimitero