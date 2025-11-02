Scottojonno storie da bere | cultura mixology e alta cucina nel cuore di Napoli

Ildenaro.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scottojonno, il rinomato locale situato sotto l’iconica Galleria Principe di Napoli, là dove un tempo risiedeva la tesoreria, annuncia il lancio della kermesse “ Storie da Bere: tra Arte, Miti e Sapori napoletani “. Il format, innovativo e coinvolgente, nasce da un’idea dell’imprenditore  Luca Iannuzzi, che ha voluto creare un luogo dove la storia, la cultura e la gastronomia napoletana si fondono in un’esperienza unica. Il primo appuntamento si è svolto giovedì 30 ottobre, promettendo un’esperienza immersiva che fonde la ricca cultura partenopea con l’eccellenza culinaria e l’arte della mixology. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

scottojonno storie bere culturaScottojonno inaugura “Storie da Bere” - Scottojonno, il rinomato locale situato sotto l'iconica Galleria Principe di Napoli, là dove un tempo risiedeva la tesoreria, è lieto di annunciare il lancio ... Scrive napolivillage.com

Cultura: il 31 marzo a Terrasini Gaetano Basile racconta “Memorie, storie e usanze di una Sicilia che non c’è più” - 2025, lunedì 31 marzo, alle 17, nella Biblioteca comunale Claudio Catalfio, a Terrasini, Gaetano Basile racconta “Memorie, storie e usanze di una ... Segnala agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Scottojonno Storie Bere Cultura