Scottojonno storie da bere | cultura mixology e alta cucina nel cuore di Napoli

Scottojonno, il rinomato locale situato sotto l’iconica Galleria Principe di Napoli, là dove un tempo risiedeva la tesoreria, annuncia il lancio della kermesse “ Storie da Bere: tra Arte, Miti e Sapori napoletani “. Il format, innovativo e coinvolgente, nasce da un’idea dell’imprenditore Luca Iannuzzi, che ha voluto creare un luogo dove la storia, la cultura e la gastronomia napoletana si fondono in un’esperienza unica. Il primo appuntamento si è svolto giovedì 30 ottobre, promettendo un’esperienza immersiva che fonde la ricca cultura partenopea con l’eccellenza culinaria e l’arte della mixology. 🔗 Leggi su Ildenaro.it