Scossa di terremoto tra Pomezia e Anzio | paura nella notte
L’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha segnalato una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 che ha colpito la costa laziale alle 22:47. Questa scossa è stata preceduta da un altro evento sismico di magnitudo 3.7 registrato alle 21:25 con epicentro nel mar Ionio meridionale. L’ epicentro della scossa di magnitudo 3.3 è stato localizzato lungo la costa laziale, in un’area compresa tra Pomezia e Anzio, a una profondità di circa 5,4 chilometri. Questo evento sismico, sebbene di magnitudo inferiore rispetto a quello precedente, ha comunque destato preoccupazione tra la popolazione locale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
