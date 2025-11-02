Scossa di terremoto in Casentino

Un sisma di magnitudo 2.8 è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 21,28 di questa sera, domenica 2 novembre.L'epicentro è stato misurato a 2 chilometri a nord ovest del paese di Chiusi della Verna, a una profondità di 7,1 km. La mappa fornita posiziona. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it