Scossa di terremoto improvvisa a Roma | paura tra gli abitanti

Una serata tranquilla, un sabato come tanti, quando improvvisamente la terra ha iniziato a tremare. Una scossa netta, breve ma intensa, ha attraversato la Capitale e i comuni limitrofi, risvegliando ricordi e paure che a Roma, fortunatamente, si presentano di rado. In molti, affacciandosi alle finestre o controllando i social, hanno capito subito che non si trattava di un'illusione: era un terremoto, e lo avevano sentito chiaramente. I dettagli del sisma: magnitudo, epicentro e zone colpite. Secondo quanto comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, la scossa è stata registrata alle 22:47 di sabato 1° novembre, con una magnitudo di 3.

