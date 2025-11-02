Scossa di terremoto avvertita a Roma e sul litorale

Roma, 2 novembre 2025 – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata nella serata di sabato 1 novembre 2025 alle 22:47 (ora italiana), con epicentro al largo della Costa Laziale, a circa 5 chilometri di profondità. Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica INGV-Roma, il sisma è stato localizzato a latitudine 41.3275 e longitudine 12.3205, davanti al litorale romano. Il movimento tellurico, seppur di modesta intensità, è stato chiaramente avvertito nei comuni a sud della Capitale, in particolare ad Anzio, Nettuno, Aprilia, Pomezia, Fiumicino, Velletri, Latina e in diversi quartieri di Roma Sud. 🔗 Leggi su Funweek.it