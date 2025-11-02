Scossa di terremoto avvertita a Roma e ai Castelli Romani | sisma di magnitudo 3.3 nel litorale laziale
Terremoto a Roma e nel Lazio nella sera di sabato primo novembre: magnitudo 3.3, avvertita dalla popolazione della capitale e dei Castelli Romani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nella notte lungo la costa laziale, ai Castelli e Roma sud - facebook.com Vai su Facebook
Scossa di terremoto avvertita a Roma e sul litorale - 3 è stata registrata nella serata di sabato 1 novembre 2025 alle 22:47 (ora italiana), con ... Si legge su funweek.it
Terremoto di magnitudo 3.3 ad Anzio, scossa avvertita su tutto il litorale laziale - 3 è avvenuto nella zona: Costa Laziale (Roma), il 01- Riporta leggo.it
Terremoto a Roma? La scossa avvertita su tutto il litorale laziale - 3 è avvenuto nella zona: Costa Laziale (Roma), il 01- Riporta ilmessaggero.it