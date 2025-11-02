Scossa di terremoto avvertita a Roma e ai Castelli Romani | sisma di magnitudo 3.3 nel litorale laziale

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terremoto a Roma e nel Lazio nella sera di sabato primo novembre: magnitudo 3.3, avvertita dalla popolazione della capitale e dei Castelli Romani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

scossa terremoto avvertita romaScossa di terremoto avvertita a Roma e sul litorale - 3 è stata registrata nella serata di sabato 1 novembre 2025 alle 22:47 (ora italiana), con ... Si legge su funweek.it

Terremoto di magnitudo 3.3 ad Anzio, scossa avvertita su tutto il litorale laziale - 3 è avvenuto nella zona: Costa Laziale (Roma), il 01- Riporta leggo.it

scossa terremoto avvertita romaTerremoto a Roma? La scossa avvertita su tutto il litorale laziale - 3 è avvenuto nella zona: Costa Laziale (Roma), il 01- Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Scossa Terremoto Avvertita Roma