Scossa di magnitudo 6.3 in Afghanistan

22.00 Un terremoto di magnitudo 6.3 è stato registrato nell'Afghanistan centrale. Lo riporta l'Euro-Mediterranean Seismological Centre (Emsc). L'epicentro della scossa, che è avvenuta alle 00.58 ora locale (le 20.28 in Italia) è stato localizzato a 10 km di profondità e a 20 km di distanza da Khulm. Appena un mese fa un altro terremoto di magnitudo 6.0 ha causato circa 2.200 morti, tra cui circa 750 bambini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it