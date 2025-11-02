Scontro tra autobotte dei vigili del fuoco e un’auto | morto un 34enne

Un’autobotte dei vigili del fuoco di Bergamo in viaggio verso un incendio a Scanzorosciate si è scontrata questa mattina con un’auto sulla quale viaggiavano cinque persone e il cui conducente, un uomo di 34 anni, è morto nell’impatto. L’incidente è avvenuto lungo la provinciale 671 della Valle Seriana, nel tratto tra Albino e Nembro. L’impatto è stato frontale e molto violento: sull’auto viaggiavano cinque persone, tra cui un minorenne. I passeggeri sono stati assistiti dal personale sanitario giunto sul posto con ambulanze e automedica. Anche un vigile del fuoco è rimasto ferito nell’incidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontro tra autobotte dei vigili del fuoco e un’auto: morto un 34enne

Argomenti simili trattati di recente

NewSicilia. . #TgFlash Edizione del 25 ottobre delle ore 19,30 • Tragedia a #Trapani, non ce l’ha fatta il bimbo di dieci anni caduto dal balcone di casa ? https://tinyurl.com/3tn7bd7f • Scontro moto-autobotte sulla Provinciale 67, muore un giovane centau - facebook.com Vai su Facebook

Incidente frontale, violento scontro tra un'autobotte dei vigili del fuoco e un'auto: un morto e 6 feriti - Un'autobotte dei vigili del fuoco di Bergamo in viaggio verso un incendio a Scanzorosciate si è scontrata questa mattina con un'auto ... Riporta msn.com

Bergamo, frontale tra un'auto e un'autobotte dei pompieri: un morto e 6 feriti - Un'autobotte dei vigili del fuoco di Bergamo, che era in viaggio per andare a spengnere un incendio a Scanzorosciate, si è scontrata ... Secondo tg24.sky.it

Frontale auto-autobotte pompieri, un morto e 6 feriti - Un'autobotte dei vigili del fuoco di Bergamo in viaggio verso un incendio a Scanzorosciate si è scontrata questa mattina con un'auto sulla quale viaggiavano cinque persone e il cui conducente, un uomo ... ansa.it scrive