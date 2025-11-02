Scontro frontale tra camion dei vigili del fuoco e un' auto un morto

L'incidente è avvenuto in provincia di Bergamo. L'autopompa si stava recando sul luogo di un incendio. La vittima era alla guida dell'auto, aveva 34 anni. Ferito un vigile del fuoco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

scontro frontale tra camion dei vigili del fuoco e un auto un morto

