L'incidente è avvenuto in provincia di Bergamo. L'autopompa si stava recando sul luogo di un incendio. La vittima era alla guida dell'auto, aveva 34 anni. Ferito un vigile del fuoco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scontro frontale tra camion dei vigili del fuoco e un'auto, un morto