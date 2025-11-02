Scontro frontale a Piazza di Traversetolo cinque feriti | uno grave

Gravissimo incidente a Piazza di Traversetolo, nel pomeriggio. Sulla strada provinciale, per casuse ancora in corso d'accertamento, due auto si sono scontrate. Per cause ancora in corso d'accertamento, due auto si sono scontrate, cinque i feriti. Uno di questi molto grave. Dalle prime. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Altre letture consigliate

AGGIORNAMENTO - E' stata riaperta la strada Val Nure all'altezza di Villò dopo il violento scontro frontale del pomeriggio - facebook.com Vai su Facebook

Scontro frontale con un’auto, muore un motociclista a Cambiano - X Vai su X

Frontale a Piazza di Traversetolo. Cinque feriti, uno è gravissimo. Traffico bloccato Video - Frontale nel tardo pomeriggio tra due auto a Piazza di Traversetolo (comune di Montechiarugolo) sulla strada provinciale per Traversetolo. Lo riporta gazzettadiparma.it

Scontro frontale tra due auto e un trattore nel Grossetano, un morto - Uno scontro frontale tra due auto e un trattore con rimorchio ha causato la morte di un uomo di 72 anni, il ferimento di una giovane madre e della sua bambina di due anni, e il ribaltamento dei mezzi ... Riporta adnkronos.com