Scontro frontale a Piazza di Traversetolo cinque feriti | uno grave

Parmatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gravissimo incidente a Piazza di Traversetolo, nel pomeriggio. Sulla strada provinciale, per casuse ancora in corso d'accertamento, due auto si sono scontrate. Per cause ancora in corso d'accertamento, due auto si sono scontrate, cinque i feriti. Uno di questi molto grave. Dalle prime. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

