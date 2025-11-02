Scontro chiave nella Pokrovsk in fiamme

Tra la paura e il coraggio corre una linea invisibile. A Pokrovsk, nel Donbass, si consuma nel silenzio degli sguardi. Da oltre un anno la Russia tenta di conquistare questa città mineraria e ferroviaria, un nodo logistico cruciale che collega il fronte orientale ucraino con le retrovie. Ora, secondo Mosca, i primi soldati ucraini avrebbero iniziato ad arrendersi. Il ministero della Difesa russo ha diffuso un video. Mostra prigionieri ucraini che parlano della resa. Tra loro ci sono Vyacheslav Krevenko e Stanislav Tkachenko, presi nei sobborghi della città. Sono stanchi, gonfi di lividi. Parlano piano, forse costretti a leggere un copione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

