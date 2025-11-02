Scontri dopo le elezioni studenti italiani bloccati in Tanzania

Sono 16 i giovani partiti da Brescia con i loro accompagnatori per uno scambio culturale a 500 chilometri dalla capitale, teatro di violenze per presunti brogli alle urne. La Farnesina: "Stanno tutti bene e in sicurezza". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Scontri dopo le elezioni, studenti italiani bloccati in Tanzania

Studenti bloccati nella Tanzania in fiamme dopo le elezioni: “C’è il coprifuoco e siamo senza internet” - Rovato, apprensione per una delegazione dell’Istituto “Lorenzo Gigli” che si trova nel villaggio di Dabaga nella Provincia di Iringa. msn.com scrive

Studenti italiani bloccati in Tanzania dopo le elezioni: «Senza internet, c’è il coprifuoco ma stiamo bene» - Da giorni le famiglie vivono ore di ansia: una delegazione di studenti italiani è bloccata in Tanzania, nel pieno delle tensioni esplose dopo ... Lo riporta msn.com

Studenti, docenti e volontari bresciani bloccati in Tanzania - I ragazzi frequentano il Gigli di Rovato e sono nel Paese africano per un scambio culturale: tre giorni fa sono scoppiate le proteste contro il governo ... Si legge su giornaledibrescia.it