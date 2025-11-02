Sciopero lavoratori Ikea pieno sostegno dai Giovani Democratici
Pieno sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori Ikea - che sabato 1 novembre hanno scioperato anche nel punto vendita di San Giovanni Teatino - arriva dai Giovani Democratici tramite il segretario regionale Saverio Gileno.I dipendenti si sono astenuti dal lavoro per il “mancato avvio di un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
