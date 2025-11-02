Sciopero improvviso il 6 novembre lo hanno deciso adesso | gravissima crisi
Nuovo sciopero indetto per giovedì prossimo, 6 novembre: 24 ore di mobilitazione generale, ecco la categoria coinvolta Prosegue una intensa stagione di agitazioni sindacali, che si stanno susseguendo ormai da qualche settimana. Il mese di ottobre, da questo punto di vista, è stato particolarmente significativo e impegnativo, con tante mobilitazioni di cui si è molto. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Sciopero delle farmacie il 6 novembre, gli orari e cosa sapere - Circa 60mila dipendenti delle oltre 18mila farmacie private di tutta Italia incroceranno le braccia per 24 ore per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro scaduto nel 2024. Come scrive tg24.sky.it
Sciopero nazionale dei farmacisti: i dipendenti delle farmacie private confermano lo stop di 24 ore il 6 novembre - L'assemblea dei farmacisti del 27 ottobre ha confermato lo sciopero nazionale di 24 ore per il 6 novembre. Come scrive farmacista33.it
Sciopero nazionale dei farmacisti il 6 novembre: braccia incrociate per 24 ore nelle farmacie private - I sindacati: “Federfarma torni al tavolo, serve riconoscere il valore reale della professione” ... Riporta giornalelavoce.it