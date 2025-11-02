Sciopero contro la Manovra il 74% degli italiani boccia Landini e la Cgil

Gli italiani bocciano la Cgil e ii segretario Maurizio Landini. Solo il 25,8% si dichiara favorevole all'annunciato sciopero della Confederazione generale del Lavoro contro la Legge di Bilancio. Mentre il 74,2% si è dichiarato nettamente contrario. I dai arrivano dal sondaggio realizzato dall'istituto demoscopico Lab21 per Affaritaliani. E non c'è solo questa: nella sfida diretta tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il segretariodella Cgil Maurizio Landini, la premier ottiene un gradimento pari al 70,3% mentre il sindacalista si ferma al 29,7%. "Penso che ormai Landini abbia depotenziato lo strumento dello sciopero riducendolo al rango di mero attacco politico alla maggioranza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sciopero contro la Manovra, il 74% degli italiani boccia Landini e la Cgil

