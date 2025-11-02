Sciopero alla Euroingro Cinquanta lavoratori contro lo sfruttamento

Prato, 2 novembre 2025 – Sono stati più di una cinquanta i lavoratori che ieri hanno partecipato al presidio alla Euroingro, al Macrolotto 1. Sei le aziende interne alla Euroingro che hanno aderito allo sciopero ed alla mobilitazione indetta per la giornata del primo novembre dal sindacato Sudd Cobas. Del resto, come fanno sapere dal Sudd Cobas "in un giorno di festa nazionale qui dovrebbe essere tutto chiuso, e invece anche oggi c'è chi è costretto a turni massacranti e lavoro nero. Siamo nel centro di distribuzione all'ingrosso dell'abbigliamento più grande di Prato, dove si ritrova lo stesso sfruttamento che caratterizza le fabbriche in cui quell'abbigliamento viene prodotto.

