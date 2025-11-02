Scioperi trasporti novembre 2025 dai treni ai bus fino agli aerei dal Lazio alla Lombardia | il calendario

Il mese di novembre si aprirà con una serie di scioperi che riguarderanno i trasporti cittadini e regionali. Dopo un ottobre caratterizzato da proteste e vertenze in diversi settori,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Scioperi trasporti novembre 2025, dai treni ai bus fino agli aerei dal Lazio alla Lombardia: il calendario

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il mese di novembre 2025 si preannuncia critico per i trasporti in Italia. Ecco le date e gli orari degli scioperi per treni, aerei e bus. #Attualita - facebook.com Vai su Facebook

Scioperi trasporti novembre 2025, dai treni ai bus fino agli aerei dal Lazio alla Lombardia: il calendario - Il mese di novembre si aprirà con una serie di scioperi che riguarderanno i trasporti cittadini e regionali. Secondo ilmessaggero.it

Scioperi di novembre, dal doppio stop dei trasporti allo sciopero generale: le date e gli orari - Nel mese di novembre sono diverse le agitazioni sindacali programmate e due di queste interesseranno il trasporto pubblico locale. Da milanotoday.it

Scioperi novembre 2025 dei trasporti: il calendario completo - Il mese di novembre 2025 si preannuncia complesso per chi viaggia per una serie di scioperi nei trasporti di aerei, treni e metro. Come scrive meteo.it