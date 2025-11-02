Scioperi di novembre dal doppio stop dei trasporti allo sciopero generale | le date e gli orari
Due scioperi del trasporto pubblico locale in un mese. Ma non solo. A novembre 2025 sono diversi i giorni da cerchiare in rosso sul calendario perché date scelte come giornate di scioperi: dal trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo. Ma anche per il comparto scuola, i medici e i farmacisti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
