Sci alpinismo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 | la nuova frontiera olimpica nasce sulle Alpi italiane

Il respiro della montagna si fa più intenso, più verticale. Sulla leggendaria pista Stelvio di Bormio, teatro di imprese memorabili dello sci alpino, il 19 e il 21 febbraio 2026 si scriverà una pagina inedita della storia olimpica. Per la prima volta in assoluto, lo sci alpinismo diventerà disciplina olimpica, portando sotto i cinque cerchi un’attività che affonda le radici nella cultura alpina più autentica, quella degli uomini che da secoli sfidano la montagna con forza, intelligenza e rispetto. Non è solo l’ingresso di una nuova specialità nel programma dei Giochi Invernali: è il riconoscimento di un modo di vivere la montagna che in Italia ha trovato la sua massima espressione. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Sci alpinismo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la nuova frontiera olimpica nasce sulle Alpi italiane

