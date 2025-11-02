Un grave incidente è avvenuto nell’Alto Varesotto nella notte di Halloween. Erano circa le 23 del 31 ottobre quando si è verificato il sinistro lungo la strada statale 233 a Marchirolo. A scontrarsi, in base alle prime ricostruzioni dell’accaduto, un’automobile e uno scooter sul quale viaggiava un giovane di soli quattordici anni, che ha avuto la peggio nell’impatto. È scattata la chiamata ai soccorsi, con un’ambulanza dell’Sos Cunardo e un’automedica inviati sul posto. Le condizioni del ragazzo sono apparse fin da subito gravi. È stato trasportato d’urgenza all’Ospedale di Circolo di Varese dove è giunto intorno a mezzanotte: è stato ricoverato in codice rosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ilgiorno.it - Schianto nell'Alto Varesotto. Frontale auto-scooter sulla statale. Qattordicenne in gravi condizioni