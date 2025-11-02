Schianto mortale all' altezza di Modena una vittima e un ferito in Autosole
Ennesima tragedia della strada nel territorio modenese.Intorno alle ore 12 di questa mattina si è verificato un incidente dall'esito mortale lungo la corsia nord (direzione Milano) dell'autostrada A1. Una Fiat Punto con a bordo due persone è finita contro i guardrail dopo che il conducente ha. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
