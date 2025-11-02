Schianto frontale tra un' auto e un' autobotte dei pompieri un morto e 6 feriti

AGI - Incidente stradale mortale in provincia di Bergamo: un uomo di 35 anni è morto a seguito di un frontale dell'auto che stava guidando con un' autobotte dei vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale, tra i comuni di Albino e Nembro. Il mezzo di soccorso stava raggiungendo un capannone nel comune di Scanzorosciate dove era divampato un incendio, quando, per cause da accertare, si è verificato lo scontro con l'auto, dove c'erano 5 persone a bordo, tra cui un minorenne. Nell'impatto, il conducente è morto sul colpo. Gli altri occupanti dell'auto sono stati soccorsi dal personale del 118. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Schianto frontale tra un'auto e un'autobotte dei pompieri, un morto e 6 feriti

