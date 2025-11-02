Torre del Greco (Napoli), 2 novembre 2025 – È una curva che guarda il mare, quella di viale Europa, un pezzo di asfalto lungo il quale si è verificato l’ incidente costato la vita al poliziotto Aniello Scarpati, 47 anni. Un tornante maledetto che si affaccia sulla piccola stazione ferroviaria di Santa Maria la Bruna, immersa in una notte silenziosa e senza treni, e su anonime palazzine di ferrovieri e di lavoratori nell e serre dei fiori. Sono le 2 di notte, la volante percorre a bassa andatura il tratto che dalla litoranea di Torre del Greco va fino alla chiesa del Buon Consiglio, nell’abitacolo ci sono Scarpati e il collega Ciro Cozzolino, 28 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Schianto e fuga a Torre del Greco. Suv piomba contro una volante: muore un agente. L'autista drogato preso in ospedale