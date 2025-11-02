Schettini avverte i giovani | Se non rallenti sbatti e ti fai male Non so dove stiamo andando a finire Stiamo correndo troppo

Orizzontescuola.it | 2 nov 2025

Il professore Vincenzo Schettini denuncia l'eccessiva velocità della vita moderna, un "frullatore" che ci isola e che i giovani, a differenza degli adulti, non sanno gestire. Non sapendo frenare, i ragazzi rischiano di "sbattere", perciò Schettini suggerisce di usare le esperienze di vita semplici (famiglia, natura) come "ricompensa" per decelerare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

