Scherma Domitilla Foschini spada si mette l’oro al collo
Il Circolo della Scherma Faenza è stato protagonista nello scorso fine settimana nella prima prova interregionale di scherma, sia con i suoi atleti che dal lato organizzativo essendosi disputata al PalaCattani. Oltre 600 giovani schermidori dai 10 ai 14 anni, provenienti da tutto il Nord-Est d’Italia (Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) si sono sfidati sulle 24 pedane per contendersi i titoli interregionali nelle specialità di fioretto e spada. La società faentina ha vinto la medaglia d’oro nella categoria Giovanissime (Spada, anno 2014) con Domitilla Foschini, confermandosi al primo posto nella classifica nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
