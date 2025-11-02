Scandone Avellino al Del Mauro la sfida contro la Step Back Caiazzo dell’ex Linton Johnson

Avellinotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Scandone Avellino, dopo la trasferta vittoriosa in quel di Sennori, ritorna al Del Mauro per affrontare, nella sesta giornata del campionato di serie B Interregionale – Girone E, la Step Back Caiazzo.La crescita della Step Back Caiazzo e il suo percorso regionaleCaiazzo, allenata da coach. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

scandone avellino mauro sfidaScandone da batticuore, Scanzi firma il colpo del sorpasso. Angri ko al Del Mauro - Nella quarta giornata del campionato di Serie B Interregionale, la Scandone Avellino conquista una vittoria dal sapore speciale superando la Pallacanestro Angri al Pala Del Mauro con il punteggio di ... Come scrive orticalab.it

scandone avellino mauro sfidaNon basta Hubalek: la Klass Sennori cede alla Scandone Avellino - La Klass Sennori deve ancora rimandare l’appuntamento con la prima gioia stagionale in Serie B Interregionale. Scrive unionesarda.it

scandone avellino mauro sfidaScandone Avellino attesa alla prima trasferta stagionale: sfida in Sardegna contro la Klass Sennori - Domenica 26 ottobre, alle ore 18:00, i biancoverdi saranno di scena in Sardegna per affrontare la ... Si legge su orticalab.it

Cerca Video su questo argomento: Scandone Avellino Mauro Sfida