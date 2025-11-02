Scandicci rimonta da Novara da 0-2 Antropova show Conegliano capolista solitaria prima gioia di San Giovanni

Dopo la netta vittoria di Milano contro Monviso, nel pomeriggio si sono giocate altre cinque partite valide per la settima giornata della Serie A1 di volley femminile. Scandicci ha sconfitto Novara nel big match, imponendosi al tie-break dopo aver recuperato da 0-2 e 18-21: quando il successo sembrava ormai nelle mani delle piemontesi, le toscane si sono prodigate in un recupero stellare al PalaIgor e hanno così conquistato la settima affermazione stagionale. La classifica del campionato assume ora un’altra fisionomia: Conegliano è capolista solitaria con 20 punti, uno in più di Scandicci che ha disputato un incontro in più, Milano occupa la terza piazza a -4 e Novara insegue a -5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scandicci rimonta da Novara da 0-2, Antropova show. Conegliano capolista solitaria, prima gioia di San Giovanni

